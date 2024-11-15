Стоимость отдыха в Турции наконец снижается

Ранее мы отмечали, что всё больше россиян стали отказываться от отпуска в Турецкой Республике.

Любители лахмаджуна и гёзлеме могут расслабиться: согласно последним данным Росстата, стоимость отдыха на турецких курортах снизилась в октябре на 16,5% в сравнении с предыдущим месяцем.

Недавнее исследование T-Банка показало, что доля пассажиропотока в Турцию значительно упала в 2024 году (с 40% до 28%). В целом наблюдается падение интереса к отдыху в республике, что многие связывали с ростом цен в стране и призывам к отмене системы «всё включено», которая является коронной фишкой Турции.

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Наблюдаемое падение цен на отдых в республике, скорее всего, обусловлено всего лишь несезоном. В Росстате также отметили, что стоимость путёвок в Египет и ОАЭ тоже пошла на спад – цены снизились в октябре на 15,7% и 5,1% соответственно.

Туры в Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию и Черноморское побережье России в октябре тоже стали стоить значительно меньше (падение на 10,6% в ближнем зарубежье и на 15,5% в России).

Рост цен на отдых в октябре наблюдался только в Беларуси – правда, пока лишь на 1,2%. А вот стоимость автобусных экскурсий по нашей стране возросла на 2,3% в сравнении с сентябрем.