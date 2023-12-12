Строим планы на Масленицу 2024: в Никола-Ленивце сожгут огромный арт-объект

Готовь сани летом, а к Масленице – зимой: начинаем строить планы на зимние проводы и встречу весны.

Уже больше двадцати лет в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области сжигают деревянные арт-объекты, превращая неподатливый огонь в соавтора каждого произведения. Так Масленица из народного праздника с блинами и горящим масленичным чучелом стала здесь однодневным перфомансом, завершающимся огромным костром. Арт-объекты на Масленицу в парке всегда разные – организаторы праздника заранее утверждают идею, а потом несколько месяцев в парке возводят произведение искусства, которому суждено исчезнуть в огне всего за пару часов – зато ярко, громко и эффектно.

В этом году на Масленицу в Никола-Ленивце сожгут «Чёрную гору» — сложенный из березовых веток и сена 22-метровый вулкан. Это первый раз, когда вдохновением для арт-объекта послужило природное явление – до этого здесь сжигали «Вавилонскую башню», «Бастилию», «Четвертую стену» и много чего ещё.

«Чёрную гору» будет собирать команда из 20 человек на протяжении трех месяцев. В основе конструкции — сено, березовые ветки, еловые столбы и верхушки деревьев — в дело пойдут только отработанные и ненужные материалы. До сожжения на вершину «вулкана» можно будет подняться по внутренней лестнице, огибающей импровизированный «дымоход», и остановиться на нескольких смотровых площадках, чтобы окинуть взглядом угодья арт-парка.

В этом году сожжение арт-объекта на Масленицу будет повторять реальное извержение вулкана — с черным дымом из жерла, искрами и пеплом из кратера и сходом огненной лавы. Неистовая стихия уничтожит все плохое на своем пути, а очищающий огонь даст место чему-то новому – в этом главная задумка кураторов праздника.

Где? Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область Когда? 16 марта 2024 Сколько? Стоимость билета 4600 рублей (детям до 14 лет бесплатно)

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Ближе к Масленице цена билета будет расти, а варианты уютного и творческого размещения на территории арт-парка тоже могут расхватать. А пока посмотрите – и почитайте – как огненно проходили прошлые Масленицы в арт-парке.

Фото: Масленица в Никола-Ленивце / Архивное фото