Стюардесса назвала самое грязное место в самолете

И это не туалет!

Американская стюардесса назвала грязное место в самолете. Им неожиданно оказались багажные полки, пишет New York Post.

«Подумайте о людях, которые тащат свои сумки через туалеты в аэропортах, а затем закидывают их на полки. Полки и сумки никто не чистит», — сказала бортпроводница.

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Другая стюардесса, стюардесса Джейн Хоукс, назвала самыми грязными местами в самолетах столики для еды. Их редко моют, потому пассажирам лучше сначала протирать поверхность салфеткой. Даже если на столике нет следов пролитых напитков, нельзя исключать того, что на нем, например, не меняли памперс ребенку.

Еще одно место, после которого лучше помыть руки, — это карманы спинках сидений. Многие путешественники используют их как мусорный мешок. Там могут оставаться использованные салфетки, огрызки и остатки еды. При этом кармашки никто никогда не моет, максимум, стюардессы выбрасывают оттуда мусор во время уборки после рейсов.

А вот туалеты, которые пассажиры могли бы счесть не самым гигиеничным местом, бортпроводницы посчитали одним из самых чистых. Хотя бы потому что там регулярно проводится уборка. И не только во время планового технического обслуживания, но и в короткие промежутки между рейсами.