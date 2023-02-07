Стюардессы и бортпроводники рассказали, что их раздражает в поведении пассажиров

Список оказался немаленьким.

Джей Робертс, который работал старшим бортпроводником в авиакомпании Emirates разместил в соцсети пост, в котором попросил работников авиатранспорта рассказать о раздражающих привычках пассажиров. Ответы не заставили себя долго ждать.

Часто повторяющаяся жалоба заключалась в том, что пассажиры не реагировали, когда их приветствовали.

«Ненавижу, когда пассажиры не отвечают на мое приветствие, когда я приветствую их в самолете», – написал один из членов экипажа.

Разговор по телефону во время посадки, или «наушники в ушах, когда я пытаюсь их проинструктировать», тоже раздражает, добавил он.

Сам Робертс согласен с этими претензиями: «Главное, что может сделать пассажир, чтобы вызвать раздражение, – это избегать зрительного контакта или игнорировать обычное приветствие, когда я здороваюсь с ним.

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«Помимо грубости, это неуважение к роли экипажа как специалистов по безопасности. Если самолет горит, и пассажиров нужно эвакуировать, я рискну своей жизнью и останусь, чтобы убедиться, что вы благополучно сойдете с борта. Или, если вам станет плохо, я буду рядом с вами и сделаю все возможное, чтобы спасти вашу жизнь, а вы даже не замечаете, что я стою рядом и здороваюсь с вами», – Джей Робертс.

Другой член экипажа раздражается, когда пассажиры «настаивают на том, чтобы сообщить мне номер своего места во время посадки», другой – когда они «стоят в очереди, чтобы сойти, как только самолет приземлится». Еще один бортпроводник пожаловался на пассажиров, которые открывают багажную полку во время полета, чтобы что-то взять, и не закрывают ее.

Стюардессы также сообщили, что их раздражают прикосновения пассажиров, чтобы привлечь их внимание.

Переодевание малышей на сиденье, а затем передача их подгузников также оказались в числе больных тем.

Наконец в одном из постов было сказано: «Пассажир принес полумертвого, слепого на один глаз чихуахуа, надел на него жилет "Служебная собака" и посмотрел на меня так: "Попробуй только хоть что-то сказать"».