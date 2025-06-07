Суд обязал «Победу» увеличить размеры ручной клади

Авиакомпания сузила ее габариты до 4 см.

В Москве суд обязал авиакомпанию «Победа» пересмотреть заниженные нормы габаритов ручной клади, которые оспаривала прокуратура. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск на перевозчика подал московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Он указал, что проверка авиакомпании «Победа» выявила необоснованно малые размеры ручной клади для некоторых пассажиров — 4*36*30 сантиметров и требования к товарам из магазинов duty-free, которые должны быть упакованы в запечатанный пластиковый пакет габаритами не более 10*10*5 сантиметров.

По мнению прокуратуры, перевозчик злоупотребил своими правами, установив минимальные габариты ручной клади, которые делают ее использование практически невозможным. Такие нормативы, как указано в иске, нарушают законодательство и ущемляют права пассажиров.

В результате Щербинский суд признал действующие габариты ручной клади «Победы» незаконными и обязал установить новые нормы.

Как такие параметры вообще возможны? Как указывает автор канала о новостях авиационной отрасли Frequent Flyers в своём разборе, «Победа» одним пассажирам разрешала провозить ручную кладь размерами 36х30х27 см, а другим – 36х30х4 см. Вторая норма – просто заградительная, для пассажиров, знающих российские законы: ведь по закону в салон самолёта всегда можно брать определённые предметы из «неприкосновенного списка» ФАП: рюкзаки, портфели, дамские сумки, букеты цветов, верхнюю одежду, костюмы в портпледе, детские переноски, костыли, трости и т.п., а также товары из магазина Duty-Free. Формально лоукостер имеет право устанавливать любые нормы, но в 36х30х4 см поместится разве что книжка или папка для бумаг – то есть, эта норма намеренно заградительная, и введена она была для того, чтобы пассажир не тащил с собой и разрешённые 36х30х27 см, и предметы из неприкосновенного списка, лишь бы не платить за багаж. Однако теперь суд назвал эту практику «злоупотреблением своим правом».

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«Установить норму бесплатного провоза ручной клади в виде одного места габаритами не менее 36*30*27 сантиметров и весом не менее пяти килограмм, норму к товарам из магазинов duty-free, упакованным в запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, габаритами не менее 24*32 сантиметров», — говорится в решении суда.

Авиакомпания должна внести изменения в течение месяца после вступления решения в силу. Однако в «Победе» уже заявили о намерении оспорить решение.