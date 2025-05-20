«Сувениры с Чёрного моря»: в интернете продают мазут с побережья Анапы

Предприимчивые продавцы размещают объявления о продаже памятных «сувениров» на популярных маркетплейсах.

В интернете заметили объявления о продаже необычных сувениров с черноморского побережья: как рассказали коллеги с портала TourDom, в социальных сетях и на других площадках начали продавать мазут, ставший причиной экологической катастрофы в Краснодарском крае.

На продажу выставлены чёрный песок и галька в прозрачных баночках. Скорее всего, грунт покрыт нефтепродуктами, но судить об аутентичности «сувенира» не представляется возможным.

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Держатся такие объявления о «сувенирах с Черного моря» недолго: либо товар с успехом продают, либо их удаляют модераторы. В одном из объявлений стоимость баночки «с мазутом» оценивалась в 50 рублей. При этом, по словам некоторых продавцов, полученные средства пойдут «на поддержку волонтеров».

Другие обнаруженные в соцсетях объявления предлагают самодельные фигурки птиц с пятнами черного цвета, которые, видимо, должны имитировать мазут. Подобные сувениры продавцы гордо именуют «символом спасения природы». Желают ли предприимчивые продавцы своей инициативой поддержать регион или просто хотят нажиться на трагедии, сказать сложно.