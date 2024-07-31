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Сувениры с пляжа могут обернуться штрафами в миллионы рублей

Фото: Unsplash

Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В некоторых странах мира за вывоз песка и других природных материалов с пляжей туристам грозят крупные штрафы – об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Например, на Сардинии за перевозку песка, кварцевых камней и гальки даже в небольших количествах могут оштрафовать на сумму от 500 до 3000 евро.

На курорте Стинтино на острове Сардиния положить полотенце на песок стоит 100 евро, так как белый песок может прилипнуть к ткани и «унестись» с пляжа. Специальный коврик поможет избежать этой проблемы.

При этом в некоторых местах планеты штрафы за вывоз природных ресурсов еще выше. Например, на Гавайях за вынос черного вулканического песка с пляжей Папаколеа и Пуналуу могут оштрафовать на 100 тысяч долларов.

Ранее Russian Traveler рассказывал о самых необычных запретах, из-за которых россиян могут оштрафовать в отпуске.

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