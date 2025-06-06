Таиланд оставляет безвизовый режим для россиян

Разрешенные сроки нахождения в королевстве без визы в ближайшее время сокращаться не будут.
Россияне могут продолжать находиться в Таиланде без визы в течение 60 дней, подтвердила управляющий директор Управления по туризму Таиланда Тапани Киатфаибул.
Несмотря на продолжающиеся призывы представителей турбизнеса о пересмотре 60-дневного безвизового режима для россиян и других путешественников, госпожа Киатфаибул заявила, что «решения о корректировке срока безвизового режима для россиян в сторону уменьшения принято не было».
«Изменений нет. В 2025 году их точно не произойдет. Полагаем, что не будет их и в 2026/2027 годах», – подтвердила глава управления в разговоре с журналистами во время туристической выставки в Чиангмае на этой неделе.
Представители таиландского турбизнеса настаивают, что длительные сроки безвиза играют на руку нелегальным иммигрантам и вредят туристической отрасли страны. Якобы обычным туристам хватает для отдыха и нескольких недель, а на более длительные периоды в стране остаются лишь искатели заработка. Но несмотря на их протесты, власти всё-таки остались на стороне туристов.
Более того, во время мероприятия госпожа Киатфаибул также затронула тему возобновления прямых рейсов между Бангкоком и Москвой. По её словам, тема уже обсуждалась с тайским перевозчиком Thai Airways. Есть вероятность, что через несколько месяцев авиакомпания вернет Россию в список приоритетных направлений для возобновления авиасообщения.
По подсчетам АТОР, за первые пять месяцев этого года в Таиланд посетило около миллиона российских туристов. К концу года эта цифра может достигнуть двух миллионов.
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