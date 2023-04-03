Таиланд отменил послабление для российских туристов

На протяжении года – с 31 марта прошлого года до 31 марта нынешнего – для туристов из России в Таиланде действовал 45-дневный безвизовый режим. Власти не продлили его.

С 1 апреля 2023 года срок безвизового пребывания в Таиланде становится прежним и будет равняться 30 дням. Об этом сообщают на сайта Ассоциации Туроператоров России. Всё дело в том, что прекратился срок действия временного визового послабления, по которому туристы могли находиться в Таиланде без визы 45 дней.

Эксперты не исключают, что продление визового послабления может произойти в мае. Пока же на этот счет не было никаких документов, а туристам, которые въехали в Таиланд 1 апреля, поставили в паспорт штамп с 30-дневным сроком безвизового пребывания.

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«Дело в том, что правительство Таиланда ушло в отставку. До новых выборов, намеченных на середину мая, будут работать только некоторые департаменты. Подписывать документы о продлении просто некому и некогда. В мае, после новых парламентских выборов, власти могут вернуться к этому вопросу», – сообщил эксперт Ассоциации.

Однако возвращение к прежним срокам безвиза вряд ли помешает обычным туристам насладиться отдыхом на тропических пляжах и созерцанием древних руин, королевских дворцов и буддийских храмов. Туристы, которые приезжают в Таиландив отпуск по путёвке или без оной, редко остаются здесь дольше двух-трех недель.

Сокращённый срок пребывания может затронуть разве что тех, кто работает на удалёнке или решил релоцироваться в Таиланд, резюмируют туроператоры.