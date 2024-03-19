Таиланд ожидает 1,7 миллиона российских туристов в 2024 году

Турпоток из России в Таиланд по итогам 2023 года превысил допандемийный уровень.

В этом году королевство планирует принять порядка 1,7 миллиона россиян, сообщила исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по Европе, Африке и Ближнему Востоку Чиравади Кхансаб.

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«В 2023 году турпоток из России составил более 1,4 миллиона путешественников. В этом году мы планируем улучшить этот результат и ожидаем роста плюс 300 тысяч. То есть по сравнению с прошлым годом мы ожидаем роста числа российских туристов на 14-15%», – Чиравади Кхансаб.

Как отметила Кхансаб, в сезон зачастую наблюдается нехватка мест в качественных отелях, особенно пятизвездочных, которые пользуются спросом у российских туристов.

«Поэтому одна из стратегий управления по туризму Таиланда – популяризация неизвестных городков рядом с популярными туристическими дестинациями. Так, альтернативой Пхукету могут стать Краби, Као Лак. А альтернативой Паттайе может стать юг провинции, западное побережье Сиамского залива», – пояснила она.

С начала 2024 года Таиланд принял 417,6 тысячи туристов. Это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.