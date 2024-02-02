Таиланд планирует продлить срок безвизового пребывания для россиян

Это касается и туристов из многих других стран.

Управление по туризму Таиланда (ТАТ) предложило продлить срок безвизового пребывания для туристов из США и других стран, в частности России, до 90 дней, чтобы поднять доходы туротрасли в 2024 году. Сейчас срок безвизового пребывания и так составляет 90 дней, но такое правило продлится только до конца апреля.

«Визы на более длительный срок помогут увеличить среднюю продолжительность пребывания в Таиланде и существенно увеличить траты на путешествие. Кроме того, опыт с продлением срока безвизового пребывания для россиян оказался позитивным, поэтому его надо продлить и на 2024 год», – Сирипакорн Чеусамут, заместитель руководителя ТАТ по Европе, Африке, Ближнему Востоку и Америке.

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ТАТ уже обратился к Национальному комитету по туристической политике с просьбой продлить программу безвизового пребывания россиян в Таиланде.

В октябре 2023 года правительство Таиланда приняло решение разрешить российским туристам отдыхать в стране без визы до 90 дней с 1 ноября до конца апреля 2024 года. Затем максимальный срок пребывания в королевстве без визы вновь станет 30 дней.

В прошлом году более 100 тысяч иностранных туристов подали заявки на визу, которая позволяла им оставаться в Таиланде в течение 60 дней. Большинство из них были из США, Великобритании, Швеции и Германии.

ТАТ ожидает рекордного турпотока в 2024 году с ключевых туристических рынков, включая два миллиона россиян и более миллиона путешественников из США, Великобритании и Германии.