Таинственный лес: 3 снимка с нашего фотохостинга

На нашем сайте rtraveler.ru есть фотохостинг, куда можно выкладывать сделанные вами снимки. Многие из них мы включаем в тематические подборки на сайте и в соцсетях, а некоторые публикуем и на страницах журнала Russian Traveler.
Russian Traveler 01/2023
Туман над озером Новое
Алексей Богорянов, автор фото выше:
«Озеро Новое расположено рядом со знаменитой усадьбой «Ясная Поляна» и деревней Грумант, некогда принадлежавшей Волконским-Толстым. Эти места всегда вдохновляли не только Льва Николаевича и его семью, но и фотохудожников. Летним утром в лесу и на озере часто бывают туманы, и порой – несмотря на близость к трассе – получается увидеть цапель и даже косуль».
Осень в кипарисовой роще
Павел Сагайдак, автор снимка:
«Болотные кипарисы на пруду Сукко, что в получасе езды от Анапы, – локация известная и весьма популярная среди туристов и фотографов. Эти красивейшие деревья были высажены здесь ещё в 1930-х годах, а с 1983-го они считаются памятником природы. Мы с женой любим приезжать сюда осенью, когда кроны деревьев становятся рыжевато-красными».
Полярное сияние над болотом
Иван Чаланов, фотограф:
«Этот кадр был сделан в августе вблизи села Усть-Кулом в Коми. Август – первый месяц, когда заканчиваются белые ночи и небо становится достаточно тёмным для съёмки звёзд и северного сияния. Полярные огни в тех местах – явление нечастое, потому что лишь очень сильный солнечный ветер достигает 61 градуса северной широты».
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