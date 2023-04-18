Таинственный лес: 3 снимка с нашего фотохостинга

На нашем сайте rtraveler.ru есть фотохостинг, куда можно выкладывать сделанные вами снимки. Многие из них мы включаем в тематические подборки на сайте и в соцсетях, а некоторые публикуем и на страницах журнала Russian Traveler.

Russian Traveler 01/2023 читать этот номер

1 Туман над озером Новое

Алексей Богорянов, автор фото выше:

«Озеро Новое расположено рядом со знаменитой усадьбой «Ясная Поляна» и деревней Грумант, некогда принадлежавшей Волконским-Толстым. Эти места всегда вдохновляли не только Льва Николаевича и его семью, но и фотохудожников. Летним утром в лесу и на озере часто бывают туманы, и порой – несмотря на близость к трассе – получается увидеть цапель и даже косуль».

2 Осень в кипарисовой роще

Фото: Павел Сагайдак

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Павел Сагайдак, автор снимка:

«Болотные кипарисы на пруду Сукко, что в получасе езды от Анапы, – локация известная и весьма популярная среди туристов и фотографов. Эти красивейшие деревья были высажены здесь ещё в 1930-х годах, а с 1983-го они считаются памятником природы. Мы с женой любим приезжать сюда осенью, когда кроны деревьев становятся рыжевато-красными».

3 Полярное сияние над болотом

Фото: Иван Чаланов

Иван Чаланов, фотограф:

«Этот кадр был сделан в августе вблизи села Усть-Кулом в Коми. Август – первый месяц, когда заканчиваются белые ночи и небо становится достаточно тёмным для съёмки звёзд и северного сияния. Полярные огни в тех местах – явление нечастое, потому что лишь очень сильный солнечный ветер достигает 61 градуса северной широты».