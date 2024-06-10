авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Фототурнир: выбирайте фаворита
Фототурнир: выбирайте фаворита

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Фототурнир: выбирайте фаворита
Фототурнир: выбирайте фаворита

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Правительство Таиланда отказалось от курортного сбора для иностранцев

В Таиланде передумали облагать иностранных туристов дополнительным налогом.

Как заявил Сетха Тхависин, премьер-министр страны, мера, которую предлагало предыдущее правительство (сбор в 300 батов, примерно $8 с каждого приезжего), не нашла поддержки среди частного сектора.

Сретта подчеркнул, что отказ от сбора способствует привлечению большего числа туристов и, как следствие, более существенному улучшению экономического положения страны, отметив, что только за первые четыре месяца года доход от туристической отрасли достиг 13,5 миллиардов долларов.

Власти убеждены, что отсутствие дополнительных финансовых обязательств для туристов окажет более положительное влияние на экономику, чем краткосрочные поступления от возможного налога.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024