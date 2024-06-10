Правительство Таиланда отказалось от курортного сбора для иностранцев

В Таиланде передумали облагать иностранных туристов дополнительным налогом.

Как заявил Сетха Тхависин, премьер-министр страны, мера, которую предлагало предыдущее правительство (сбор в 300 батов, примерно $8 с каждого приезжего), не нашла поддержки среди частного сектора.

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Сретта подчеркнул, что отказ от сбора способствует привлечению большего числа туристов и, как следствие, более существенному улучшению экономического положения страны, отметив, что только за первые четыре месяца года доход от туристической отрасли достиг 13,5 миллиардов долларов.

Власти убеждены, что отсутствие дополнительных финансовых обязательств для туристов окажет более положительное влияние на экономику, чем краткосрочные поступления от возможного налога.