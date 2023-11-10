Таможенники забрали у россиянки книгу со сказками на границе с Финляндией

Эксперты отнесли издание к категории культурных ценностей.

Карельские таможенники на границе с Финляндией изъяли у россиянки «Золотую книгу сказок всех времен и народов» издания 1913 года: женщина не упомянула ее в декларации. Об этом рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

Сотрудники многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Вяртсиля» нашли издание в машине путешественницы, при этом у нее не было разрешительных документов на вывоз книги из России.



Как выяснили эксперты, издание, оформленное иллюстрациями по акварелям художника Артура Шенера, относится к категории культурных ценностей. В результате в отношении россиянки возбудили административные дела по части 1 статьи 16.2 («Недекларирование») и статье 16.3 («Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз или вывоз товаров») КоАП РФ.

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Ранее сообщалось, что россиянина задержали на Кингисеппской таможне за то, что он тайно пытался пронести монеты с нацистской символикой через пешеходный пункт пропуска Ивангород.