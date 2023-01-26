Темпы подорожания авиабилетов в России достигли максимума за 14 лет

За 2022 год перелеты в России в эконом-классе подорожали на 8-14%

Перелеты по России в эконом-классе в 2022 году дорожали максимальными темпами за последние 14 лет — об этом говорят данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС).

Согласно информации ведомства, в минувшем году стоимость авиабилетов на рейсы по стране выросла на 8-14% по сравнению с 2021 годом. Если в декабре 2021 года перелет обходился в среднем в 5482,2 рубля, то год спустя его средняя стоимость возросла до 6096,9 рублей.

«Рост цен на проездные документы за год соответствует уровню инфляции в России — в реальном выражении повышение стоимости отсутствует», — пояснила младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Алла Юрова.

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Между тем, согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2022 года составила 11,9%.

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев разработал поправки, которые обязывают заранее резервировать дату и время проезда автомобилей через границу России.