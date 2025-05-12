Теперь Байкал и Колизей можно послушать: уникальный проект со «звуками» знаменитых мест

Создатели проекта Sonic Heritage в течение полугода собирали звуки объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теперь путешественники могут не только увидеть, но и услышать самые известные мировые достопримечательности.

В апреле стартовал уникальный проект Sonic Heritage, который собрал в себе звуки 270 объектов ЮНЕСКО из 68 стран. Среди них знаменитый Колизей, Запретный город в Пекине, древнегреческий Акрополь и живописный Мачу-Пикчу. Из российских красот в список вошли Красная площадь с Московским Кремлем, исторический центр Санкт-Петербурга, древние крепостные сооружения Дербента и озеро Байкал.

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Создатели проекта считают, что визуальная культура стала слишком доминировать над любыми другими органами восприятия, включая слуховые. При этом зависимость от создания снимков для социальных сетей исковеркала восприятие туристами ключевых мировых достопримечательностей. В Sonic Heritage надеются, что их проект поможет «услышать» и по-настоящему прочувствовать знаковые места и оценить их более вдумчиво. Проект станет первой в истории звуковой коллекцией объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На записях можно будет услышать, как шелестят листья национального парка Тикаль в Гватемале, общаются серые киты у тихоокеанского побережья Мексики, урчат ягуары у древнего города Теотиуакан, переговариваются посетители Сикстинской капеллы в Риме и каркают вороны Тауэра. Колизей звучит голосом англоязычного экскурсовода, а Красную площадь обрамляет бой курантов Московского кремля. В Дербенте можно услышать переливы южных цикад, Байкал озвучивают всплески волн, а исторический центр Санкт-Петербурга переливается мелодиями колокольни Петропавловского собора.

А вот, например, как звучит лежбище морских львов на острове Эспирито Санто в Мексике, который тоже входит в список ЮНЕСКО (да-да, это никакие не страдающие души подвывают из загробного мира, а самые настоящие морские львы переговариваются).