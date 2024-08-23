Теперь перед выездом из России животным нужно будет сдать тест на бешенство

В Уральском управлении Россельхознадзора отметили, что ранее для вывоза российских животных в страны Евросоюза, Евразийского экономического союза, СНГ и Грузии тесты на иммунитет к бешенству не требовались.

С 16 сентября 2024 года документы, подтверждающие, что питомец не болен бешенством, будут нужны для пересечения границы «практически всех» государств, отметили в Россельхознадзоре. С собой хозяева должны будут иметь результаты теста, определяющего титры антител у мелких домашних животных к вирусу бешенства.

При въезде в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Япония, Израиль, Турция, Южная Корея и Китай тесты на определение бешенства требовались и ранее.

В Европейском союзе ужесточили требования к перевозке собак, кошек и хорьков из России и Беларуси только в апреле этого года, отметив, что в союзе больше не считают, что наши страны «эффективно реализуют антирабические требования».

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Изменения вступят в силу с 16 сентября 2024 года. С этого момента для ввоза животных в ЕС, включая транзит, понадобится тест на антитела к бешенству, полученный в аккредитованной лаборатории. Помимо этого, как и раньше, животное должно иметь подкожный микрочип и быть привито от бешенства (на момент первичной вакцинации ему должно быть не менее 12 недель).

Новые требования к серологическому исследованию на антитела к бешенству гласят:

Проба для анализа должна быть отобрана как минимум через 30 дней после вакцинации от бешенства и не менее чем за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС;

Тест должен быть проведен в сертифицированной лаборатории.

В Уральском управлении Россельхознадзора отметили, что с начала 2024 года из международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге за границу с необходимыми анализами на бешенство отправились 75 кошек и собак.