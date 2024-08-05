Теперь в аэропорту Дубая можно расплачиваться рублями

Представители компании Dubai Duty Free рассказали, что российскую валюту начали принимать в большинстве магазинов международного аэропорта города.

Начиная с 1 августа в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Дубая (duty free) можно расплачиваться рублями, передаёт ТАСС.

Сотрудники аэропорта признаются, что пока не все магазины воздушной гавани самого крупного города Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) могут принимать рубли – части торговых точек во втором терминале аэропорта ещё необходимо уладить некоторые «технические вопросы». Однако ожидается, что и там функция оплаты товаров в рублях появится «в ближайшее время».

Для российских туристов это отличная новость. Магазины duty free в аэропорту Дубая не принимают банковские карты российской платежной системы «Мир» (только китайской Union Pay, выпущенной нашими банками), однако поток туристов из нашей страны в ОАЭ значителен. В 2023 году Эмираты стали одним из самых популярных направлений для россиян – наши соотечественники совершили в ОАЭ 1,3 млн туристических поездок.

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Судя по свежим данным погранслужбы Федеральной службы безопасности, цитируемых изданием Русские Эмираты, с начала 2024 года россияне посетили это ближневосточное государство уже 986 тысяч раз. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с января по июнь) отмечается рост посещаемости ОАЭ отечественными туристами в 11,7%.