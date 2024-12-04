Тепло в каждом кадре: фотопутешествие по Ярославской области

Ярославия — туристический бренд, который включает в себя не только сам Ярославль, модный город с тысячелетней историей, но и другие точки на карте региона. Круглый год путешественники могут найти для себя здесь самые разные развлечения на любой вкус. Помимо достопримечательностей, можно любоваться природой, отдыхать в СПА, участвовать в мастер-классах, погрузиться в местную гастрономию или накупить себе новогодних сувениров.

Ярославль

Фото: Ольга Безобразова

Исторический центр Ярославля – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Изучать его хорошо, гуляя с камерой наперевес. Начать стоит от комплекса Ярославского музея-заповедника и дальше проследовать к гостиному двору через старинную церковь Спаса на Городу, стрелку Волги и Которосли, Успенский собор, речной вокзал, первый в России профессиональный театр драмы имени Волкова и ряд других ключевых локаций.

Рыбинск

Фото: Ольга Безобразова

Благодаря вывескам в старинном стиле, размещённым на исторических зданиях в центре города, в Рыбинске словно на машине времени переносишься в начало XX века. Интересный факт — это местные выходцы основали голливудские кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и 20th Century Fox!

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Данилов

Фото: Ольга Безобразова

В уютный городок Данилов стоит ехать за очарованием русской провинции. Здесь много дошедших до наших дней деревянных и каменных купеческих особняков, красивый музей с интересной краеведческой экспозицией, старинные храмы и необычная шахматная аллея с крупными «городскими типами» – местными персонажами XIX века (шахматное поле даже изображено на гербе города).

Тутаев

Фото: Ольга Безобразова

Разделенный на две части Волгой (в тёплое время года на другой берег можно добраться на пароме) бывший Романов-Борисоглебск любим творческими и романтически настроенными натурами. Именно здесь, в соборе воскресения Христова, хранится чуть ли не самая большая в России чудотворная икона «спаса Борисоглебского», написанная ещё в XV столетии.

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Фото: Ольга Безобразова, Михаил Рябинин, Александр Хорошилов