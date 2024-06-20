Тигр напал на туристов в нацпарке Индии

Гости стали кричать и прогнали хищника.

Тигр напал на туристов в Национальном парке имени Джима Корбетта в Индии. Видео, которое разместил в соцсетях секретарь главного министра штата Уттаракханд Параг Мадукар Дхакате, было снято одним из туристов.

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На записи видно, как автомобиль с туристами останавливается возле зарослей, откуда внезапно выскакивает тигр и бросается на людей. Туристы начали кричать, что заставило тигра испугаться и убежать в другую сторону.

Национальный парк имени Джима Корбетта, расположенный в Индии, является одним из самых старых. Он был создан в 1936 году. На его территории обитают более сотни различных видов млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных.

Ранее сообщалось, что около 40 сотрудников индийского департамента лесного хозяйства в штате Мадхья-Прадеш решили поймать тигра-людоеда, убившего человека, с помощью слонов.