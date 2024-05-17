Точка на карте: греческий монастырь Русану на отвесных скалах

200 ступеней нужно преодолеть, чтобы добраться до Русану – православного монастыря, расположенного на высокой скале из песчаника. Но все усилия того стоят.

Монастыри Метеоры в Греции – чудо инженерного искусства. Расположены на скалах из песчаника, кельи прячутся в расщелинах. Такие греческие православные храмы – идеальное место для уединения, к чему и стремились монахи, строившие эти сооружения в XIV–XVII веках. В самом маленьком монастыре, Русану, или Святой Варвары (на фото выше), живут всего несколько десятков монахинь, главная святыня – мощи святой Варвары Великомученицы.

Как добраться

Долгие века в монастыри попадали, взбираясь на скалы с помощью складных лестниц (и сидя в сетчатых корзинах). Доступ в святые места был затруднен – в Метеоры попадали только истинные верующие. Сегодня все намного проще: есть удобные тоннели, дороги и лестницы, ведущие наверх. Любой желающий может посетить горные храмы. Метеоры лучше осматривать с гидом, чтобы по-настоящему приобщиться к их богатой истории.

Фото: Андрей Родионов / фотохостинг rtraveler.ru

Что вы увидите

Внутри: Византийские фрески XVI века покрывают стены и купол храма (рассмотрите изображения планет, павлинов и серафимов).

Снаружи: бросьте взгляд вниз, когда будете переходить маленький мостик, ведущий в Русану, – и увидите сад монастыря. А потом посмотрите наверх, чтобы разглядеть в небе орлов, соколов и стервятников.

Что еще посмотреть

Рядом с Русану находятся 16 отшельнических пещер (возьмите подходящую обувь, чтобы взбираться по склонам) и еще пять действующих горных монастырей (изначально их было 24). В Преображенском монастыре, например, хранятся черепа живших там монахов. А еще можно увидеть яркие, отлично сохранившиеся, росписи на стенах и печь XIV века. Большинство церквей пострадали от мародерства в XX столетии, но были восстановлены.

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«Монастырь Русану расположен в Метеорах на отвесном утесе, окружен высокими скалами. Он смотрится маленьким, словно гнездо ласточки», – Патрик Ли Фермор, «Румели»

Парящие монастыри Метеоры Фото: Андрей Родионов / фотохостинг rtraveler.ru

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