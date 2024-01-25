Точка на карте: Окинава, Япония

Идеальные пляжи, захватывающий дайвинг и самое большое в мире число долгожителей – все это можно найти в Окинаве.

Архипелаг из 160 островов – самое жаркое место под восходящим солнцем: южная японская префектура находится на одной широте с Багамами и, сказать по правде, вообще мало похожа на Японию.

Здесь растут пальмы, шуршат по золотым пескам ласковые волны, местные жители носят рубашки тропической расцветки, делают сашими из свиных ушей и, кажется, собираются жить вечно – Окинава славится самой высокой в мире продолжительностью жизни. Причём здешние бабушки и дедушки отличаются отменным здоровьем и даже в 100 лет бодры и активны.

Учёные полагают, что всё дело в питании: кухня Окинавы, вошедшей в состав Японии лишь в конце XIX века, весьма своеобразна. Здесь предпочитают не рыбу и рис, а свинину, овощи и морские водоросли.

Надпись на стене: "Перед гаражами не парковаться!" Наха, Окинава Фото: Надя / фотохостинг rtraveler.ru

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Подводный мир – одна из важнейших местных достопримечательностей: у берегов Окинавы находится крупнейший в Японии коралловый риф протяжённостью около 20 км, а видимость в чистейшей воде достигает 50 м. Тут можно увидеть китов, скатов-мант, молотоголовых акул и даже отыскать следы исчезнувшей цивилизации – скалы у острова Йонагуни выглядят как затонувший город: террасы, ступени и пирамиды, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

Пляжи Окинавы Фото: Unsplash

На суше тоже есть на что посмотреть: океанариум Тюрауми с одним из самых больших аквариумов в мире, включённый в список наследия ЮНЕСКО замок Сюри, гончарная слобода Цубоя в столице префектуры Наха. И всё же главное, ради чего едут на Окинаву, – это пляжи. На архипелаге непременно найдётся такой, который соответствует вашим представлениям об идеальном пляжном отдыхе.