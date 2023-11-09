Точка на карте: Сурхандарьинская область, Узбекистан

Сурхандарьинская область – не самое очевидное направление для путешественников, которые собираются в Узбекистан. И совершенно зря! Рассказываем, что интересного там можно увидеть – от водопада Сангардак и туристических сел до древних буддистских памятников.

Сурхандарья обещает стать настоящим открытием для иностранных туристов, путешествующих по Узбекистану. В последние годы здесь стремительно укрепляется необходимая инфраструктура с современным сервисом и комфортными условиями и появляются увлекательные маршруты.

Если вы решили посетить Сурхандарью, останавливаться советуем в селе Сангардак, расположенном высоко в горах Сарыасийского района. За последние годы здесь открыто немало точек общественного питания и бытового обслуживания, сооружены мечеть, гостиница на 50 мест и 20 семейных гостевых домов, где туристам предлагают специальное меню из свежепойманной рыбы.

Местные женщины здесь получили возможность трудоустроиться на новое предприятие «Сангардак чеварлари» – тут они изготавливают традиционную национальную одежду и ковры, пользующиеся большим спросом у туристов. Усилено внимание и к сохранению местных достопримечательностей. Например, для удобства посетителей построена высотная площадка и выложено свыше одной тысячи ступеней к месту паломничества Хужаи илгор.

Неподалеку отсюда расположена одна из жемчужин Сурхандарьи — водопад Сангардак, который находится на высоте двух тысяч метров над уровнем моря (что намного выше знаменитого Ниагарского водопада). Разбиваясь в тысячи радужных капель, водный каскад падает с высоты 150 метров, придавая особое очарование горному пейзажу. Благотворно влияет на здоровье людей местная целебная вода, легкий воздух, наполненные можжевеловым ароматом лесные тропы, тишина величественных гор, нарушаемая лишь пением птиц.

Недавно в этом живописном месте расположилась новая здравница — санаторий «Сангардак» на 200 мест. В нем имеются все условия, чтобы хорошо отдохнуть, набраться сил и впечатлений, укрепить здоровье. Оснащенный новейшим оборудованием объект специализируется на оздоровлении людей с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем и ряда других.

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А ещё здесь завершили строительство новой автомагистрали, ведущей в Кашкадарью, которая позволит сократить время пути туристов от столицы на четыре-пять часов. До конца года Сангардаку планируется придать статус «туристское село».

Значительная часть заграничных туристов приезжает в этот древний край узнать больше о многовековой истории цивилизации человечества, свидетельствами которой изобилуют местные достопримечательности. Поэтому неудивительно, что в ближайшие годы государство планирует вложить десятки миллиардов сумов в археологические раскопки на территории Сурхандарьи. Кроме того, реализуются меры по защите от природных катастроф подверженных ущербу памятников истории буддизма.

В узбекистанском городе Термез будет построен «Этногородок», который символически объединит все исторические города древнего Сурхана. Сюда планируется увеличить количество авиа- и железнодорожных рейсов.