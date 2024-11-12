Только для богатых: экономных туристов попросили не приезжать в Кению

С таким заявлением выступил президент страны.

Президент Кении Уильям Руто призвал туристические центры популярного округа Лайкипии избегать бюджетных путешественников «с рюкзаками» (так называемых бэкпэкеров). Такое заявление политик сделал на праздновании 20-летия юбилея заповедника Ol Pejeta в округе. Он находится на экваторе у подножия горы Кения и славится среди любителей сафари – в том числе из России.

По мнению президента Руто, этот регион Кении слишком хорош для бэкпекеров – вместо этого туристическим фирмам следует привлекать в Лайкипию только состоятельных путешественников, которые принесут сюда большие деньги.

«Много туристов с рюкзаками, много людей, которые бродят вокруг. Они разрушают наши объекты, и мы не получаем от них много денег», – заявил президент.

«Я думаю, мы должны избегать этих людей, мы должны сказать им, чтобы они шли в другие места».

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Шимпанзе в заповеднике Ol Pejeta Conservancy Фото: Ray in Manila / Flickr

Кенийские власти ранее заявили о своих планах привлечь в страну до 5 миллионов туристов (по оценкам 2024 года, их прибудет не более 3 миллионов). Судя по речам президента, ставку делают только на путешественников при деньгах, которые смогут пополнить национальный бюджет. Во время выступления в заповеднике Руто очень хвалил усилия властей по сбору налогов в Лайкипии. По его словам, заработанные в регионе деньги помогли нанять «750 учителей для детей округа», а в следующем году появится ещё 300 преподавателей.

В 2024 году Кения ввела безвизовый режим для гостей со всего мира, правда, въезд в страну остаётся платным: прибывающим в страну нужно заранее получить электронное разрешение стоимостью в 30 долларов (даже детям).

Кения остаётся мировой точкой притяжения для любителей природы и сафари. При этом на портале TourDom отмечают, что этот отдых всё же не из бюджетных: например, ночь в кемпинге «Bush Camp» того самого национального парка Ol Pejeta, знаменитого своими леопардами, шимпанзе и эндемиками вроде белых и черных носорогов, обойдется одному туристу в 650 долларов (такие цены продержатся до 19 декабря 2024 года, а на новогодние праздники пойдут вверх). При этом стоит понимать, что отдельно придётся заплатить за въезд на охраняемую территорию, посещение открытых вольеров с животными, экскурсии и прогулки – не говоря уже о покупке авиабилетов в страну.