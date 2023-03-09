Топ-5 летних курортов, которые чаще всего бронируют в России

Самым востребованным летним направлением туристы назвали Сочи.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые востребованные курорты России для летнего отдыха. Список выглядит следующим образом:

Сочи (26% процентов продаж) Анапа (17%) Геленджик Минеральные воды Калининград

В компании «Интурист» пояснили, что присутствие в рейтинге Калининграда вполне объяснимо — из-за постоянного дефицита мест в отелях и санаториях самого западного региона России туристы привыкли заблаговременно бронировать путевки.

«У людей уже сформировалось четкое понимание, что лучшие отели на курортах, билеты на поезд или на самолет надо покупать заранее. Потому что в сезон ни того, ни другого, а особенно — по привлекательной цене, может просто не быть», — сказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

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Он также отметил, что объемы продаж в организованном секторе минимум на треть опережают показатели 2022 года. Ромашкин считает, что главные факторы, которые стимулируют продажи путевок на курорты Черного моря — это, с одной стороны, закрытие южных аэропортов России, а с другой — высокая стоимость туров на выездных направлениях.

«Если прошлой весной и в начале лета у россиян еще была надежда на возобновление рейсов в Симферополь и Анапу в летнем сезоне, то в этом году таких ожиданий нет», — отметил эксперт.

Между тем в число популярных направлений на летний сезон попали Абхазия, Дагестан, Камчатка, Байкал, Алтай и Владивосток.

Ранее в АТОР сообщили, что в России резко снизились продажи зарубежных путевок — спрос на них упал на 15-30%.