Топ-5 самых фотогеничных зимних мест Сахалина

Что делать в одном из самых фотогеничных регионов России? Получить незабываемый опыт, впечатления и сделать потрясающие снимки, которых ни у кого нет.

1 Карьерные озёра, Новиково

Фото: Денис Шатохин

В зимнее время они похожи на топазы, инкрустированные природой в заснеженный ландшафт. Добраться сюда можно на автомобиле, путь из Южно-Сахалинска займёт пару часов.

2 Маяк на мысе Слепиковского

Фото: Денис Шатохин

Световая башня до сих пор испускает яркий свет для проходящих мимо кораблей, а песчаный заснеженный берег напоминает кофе со взбитыми сливками. Находятся маяк в 130 километрах от Южно-Сахалинска.

3 Мыс Птичий (Великан)

Фото: Игорь Дудковский

Оживлённое в летний сезон место превращается в особый уголок дикой природы, где действительно можно ощутить себя песчинкой на фоне гигантских скальных изваяний. Мыс расположен в 2,5 часах езды на авто из Южно-Сахалинска, идеальный вариант – добраться на снегоходе.

4 Заброшенные японские тоннели

Фото: Юлия Гулякова

Снегоходные экскурсии по Мицульскому хребту – хит зимнего сезона. Помимо живописной дороги, маршрут знаменит заброшенными японскими тоннелями, внутри которых царит особая атмосфера — каждый звук обрастает эхом и спецэфектами, а свет в конце тоннеля – очень яркое воспоминание для любого, кто побывал на такой эскурсии.

5 Ледопады

Находятся они в двух часа пути от Южно-Сахалинска, в бухте Тихой. Мелкие ручейки, протекающие по склонам хребта Жданко, замерзают, образуя настоящие галереи природного искусства. Многочисленные колонии сосулек высотой до пятнадцати метров неизменно притягивают туристов, приезжающих сюда, чтобы любоваться этими шедеврами.

Что еще делать на Сахалине?

Запланировать настоящее снежное приключение рекомендуем уже сейчас! Тебя манят простор и бескрайние горнолыжные склоны? Любишь кататься? #ПриезжайНаСахалин!



Отличная новость: в предстоящем горнолыжном сезоне, который длится с декабря по апрель, для гостей острова снова будет действовать удобная система скидок и бонусов! Регистрация участников будет традиционно проходить на сайте организатора – gosakhalin.ru.



Существенные скидки и бонусы традиционно представят туроператоры, службы проката, магазины и заведения общественного питания, магазины сувениров и предприятия сферы обслуживания. Почему Сахалин? Да потому, что здесь, в самом сердце острова тебя ждут 19 трасс самого крупного и современного горнолыжного комплекса на Дальнем Востоке. Их протяжённость составляет 35 километров. На каждой станции СТК «Горный воздух» есть кафе, а на горе Большевик расположен красавец-ресторан с панорамным видом на Южно-Сахалинск.