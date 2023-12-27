Топ-5 самых таинственных мест на карте России

Телеканал «Моя Планета» представил рейтинг самых загадочных мест страны.

Победителей выбрали зрители в официальной группе телеканала ВКонтакте в рамках специального марафона «Тайны зовут!».

Зрители голосовали за самое загадочное из 12 уникальных мест России, известных своими тайнами. Каждому из претендентов был посвящен документальный фильм проекта «Тайна на карте», в котором ведущий Вадим Норштейн бросает вызов сложным и нашумевшим загадкам.

5 место – Кавказские дольмены

Кавказские дольмены в Краснодарском крае заняли пятое место, набрав 17%. Это мегалитические гробницы первой половины 3-го – второй половины 2-го тысячелетия до н. э., относящиеся к дольменной культуре конца раннего и среднего бронзового века.

Несмотря на свою таинственность, предназначение этих объектов является установленным фактом. Как вид гробниц, дольмены Западного Кавказа стоят в одном ряду с множеством подобных сооружений разных времен и многих народов.

Кавказские дольмены Фото: Wikimedia Commons

4 место – озеро Светлояр

На четвертом месте оказался град Китеж в Нижегородской области с 19 процентами голосов. Это мифический русский город, согласно преданию (китежская легенда), погрузившийся в озеро Светлояр (ныне в Нижегородской области) и таким образом спасшийся от разорения монголо-татарами. Легенда о Китеже сохранилась в литературной обработке старообрядцев.

Озеро Светлояр Фото: Wikimedia Commons

3 место – гора Воттоваара

22% голосов и третье место достались горе Воттоваара в Карелии. Это скальный массив Западно-Карельской возвышенности на территории Суккозерского сельского поселения в юго-восточной части Муезерского района в центральной части Республики Карелия.

На плато находится множество камней, абсолютное большинство которых – это окатанные валуны. В некоторых случаях крупные валуны находятся в оригинальном положении.

Реклама

Гора Воттоваара Фото: Анна Лукьянчикова / фотохостинг rtraveler.ru

2 место – Соловецкие лабиринты

На втором месте оказались Соловецкие лабиринты с 31 процентом голосов. Они находятся на Большом Заяцком острове и представляют собой древние выкладки, которые получили в народе название лабиринтов. На самом деле заблудиться в этом лабиринте нельзя, так как его высота составляет всего 30-40 сантиметров и любую стену можно перешагнуть. Предположительно, их построили древние саамы около трех тысяч лет назад.

Соловецкие лабиринты Фото: Ксения Киприянова / фотохостинг rtraveler.ru

1 место – перевал Дятлова

На первой строчке (36 процентов голосов) оказался перевал Дятлова, где в начале 1959 года загадочным образом погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход.

Следователи на месте гибели туристов на перевале Дятлова Фото: Wikimedia Commons

«Когда готовили выпуск про перевал Дятлова, мы действительно обсуждали его больше всего, много спорили. Это место будоражит воображение! Для меня стало удивлением, что в лидерах не оказалось пещерного города Мангуп-Кале в Крыму. По легенде там бродит призрак мальчика, погибшего при захвате города турками в Средние века.

И еще я бы отметил плато Маньпупунёр, труднодоступное место в лесах Республики Коми. Считается, что местные жители из народа манси поклонялись там своим духам. Семь сорокаметровых каменных великанов производят неизгладимое впечатление и заслуживают того, чтобы увидеть их», – говорит ведущий Вадим Норштейн.