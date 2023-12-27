Топ-5 самых таинственных мест на карте России

Телеканал «Моя Планета» представил рейтинг самых загадочных мест страны.
Победителей выбрали зрители в официальной группе телеканала ВКонтакте в рамках специального марафона «Тайны зовут!».
Зрители голосовали за самое загадочное из 12 уникальных мест России, известных своими тайнами. Каждому из претендентов был посвящен документальный фильм проекта «Тайна на карте», в котором ведущий Вадим Норштейн бросает вызов сложным и нашумевшим загадкам.
место – Кавказские дольмены
Кавказские дольмены в Краснодарском крае заняли пятое место, набрав 17%. Это мегалитические гробницы первой половины 3-го – второй половины 2-го тысячелетия до н. э., относящиеся к дольменной культуре конца раннего и среднего бронзового века.
Несмотря на свою таинственность, предназначение этих объектов является установленным фактом. Как вид гробниц, дольмены Западного Кавказа стоят в одном ряду с множеством подобных сооружений разных времен и многих народов.
место – озеро Светлояр
На четвертом месте оказался град Китеж в Нижегородской области с 19 процентами голосов. Это мифический русский город, согласно преданию (китежская легенда), погрузившийся в озеро Светлояр (ныне в Нижегородской области) и таким образом спасшийся от разорения монголо-татарами. Легенда о Китеже сохранилась в литературной обработке старообрядцев.
место – гора Воттоваара
22% голосов и третье место достались горе Воттоваара в Карелии. Это скальный массив Западно-Карельской возвышенности на территории Суккозерского сельского поселения в юго-восточной части Муезерского района в центральной части Республики Карелия.
На плато находится множество камней, абсолютное большинство которых – это окатанные валуны. В некоторых случаях крупные валуны находятся в оригинальном положении.
место – Соловецкие лабиринты
На втором месте оказались Соловецкие лабиринты с 31 процентом голосов. Они находятся на Большом Заяцком острове и представляют собой древние выкладки, которые получили в народе название лабиринтов. На самом деле заблудиться в этом лабиринте нельзя, так как его высота составляет всего 30-40 сантиметров и любую стену можно перешагнуть. Предположительно, их построили древние саамы около трех тысяч лет назад.
место – перевал Дятлова
На первой строчке (36 процентов голосов) оказался перевал Дятлова, где в начале 1959 года загадочным образом погибла группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход.
«Когда готовили выпуск про перевал Дятлова, мы действительно обсуждали его больше всего, много спорили. Это место будоражит воображение! Для меня стало удивлением, что в лидерах не оказалось пещерного города Мангуп-Кале в Крыму. По легенде там бродит призрак мальчика, погибшего при захвате города турками в Средние века.
И еще я бы отметил плато Маньпупунёр, труднодоступное место в лесах Республики Коми. Считается, что местные жители из народа манси поклонялись там своим духам. Семь сорокаметровых каменных великанов производят неизгладимое впечатление и заслуживают того, чтобы увидеть их», – говорит ведущий Вадим Норштейн.
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