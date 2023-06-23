Топ-7 лучших мест для путешествий с собакой по России

Эксперты рассказали, как комфортно отдыхать с животными и где останавливаться с ними.

С каждым годом путешествия с животными в России становятся все доступнее – появляется все больше отелей, где можно остановиться с собакой, дог-френдли кафе и специальных зон для отдыха с питомцами. Russian Traveler вместе с Яндекс Путешествиями подготовил подборку российских направлений, которые подходят для поездок с собакой.

Планируя путешествие с питомцем, важно учесть все нюансы, связанные с перевозкой и проживанием животного. Например, заранее узнать условия и стоимость перелета или поездки на поезде в компании пушистого компаньона — это может зависеть от веса питомца и расстояния между городами.

Также важно уточнить требования к проживанию с питомцем в месте, где вы собираетесь остановиться — в некоторых отелях могут быть ограничения по весу/размеру собаки или взиматься доплата.

Если вы собираетесь лететь самолетом, у собаки должен быть ветеринарный паспорт и отметки о здоровье. Получить документ и поставить необходимые вакцины можно в любой ветклинике. Если у вашего питомца нет паспорта и прививок, стоит позаботиться об этом как минимум за два месяца до поездки. Дело в том, что с момента последней вакцинации до перелёта должен пройти как минимум месяц (но не более года). Затем не ранее, чем за две недели до вылета нужно пройти осмотр у ветеринара и получить печать о здоровье, напоминают в Яндекс Путешествиях.

Также не забудьте подготовить собаку к дороге. Не стоит кормить ее перед поездкой – лучше взять в дорогу лакомство, чтобы путешествие для питомца было более приятным. И не забудьте про миску для воды, любимые игрушки, также можно взять небольшой плед.

В аэропорт или на вокзал лучше выехать заранее, чтобы у вас было время на проверку питомца и дополнительную прогулку при необходимости.

Фото: Unsplash

Куда лучше поехать с собакой?

1 Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — один из самых дружелюбных к животным городов России. В нем много не только дог-френдли отелей и кафе, но и специализированных локаций и мероприятий. Например, в Приморском парке Победы часто проводят фестивали для собак и их хозяев, в том числе ежегодный Petshop days weekend, во время которого посетители вместе с собаками устраивают заплыв на сапбордах. А во «Дворе Гостинки» открылась развлекательная зона для собак с гигиеническими дог-станциями и выделенной аджилити-площадкой.

Как добраться?

Стоимость перелета «Москва — Санкт-Петербург — Москва» в июне стартует от 6 790 рублей. Цена на аналогичный маршрут поезда начинается от 2 688 рублей.

Где остановиться с собакой

Пользователи Яндекс Путешествий ставят оценку «отлично» следующим дог-френдли гостиницам: трехзвездочной Рада по цене от 4 800 рублей за ночь, четырехзвездочной Acqualina (от 7 110 рублей в сутки) и Izzzi у Гостиного двора с минималистичными интерьерами (от 6 750 рублей в сутки).

Фото: Андрей Ершов / фотохостинг rtraveler.ru

2 Калининградская область

В Калининграде, где сошлись черты европейской культуры и советской эпохи, можно найти много интересных мест, которые понравятся и вам, и питомцу: например, можно погулять по набережной «Рыбная деревня», наведаться к Бранденбургским воротам и в квартал Амалиенау.

С собакой также можно отлично провести время в национальном парке «Куршская коса» и в расположенных неподалеку «Танцующем лесу» и Королевском бору. На общественные пляжи с животными, к сожалению, ходить запрещено — за это можно получить штраф. Однако в Калининградской области есть дикие пляжи — например, в Янтарном или Балтийске. При этом стоит помнить, что убирать за своим питомцем нужно и на диком пляже.

Как добраться?

Билеты на самолет «Москва — Калининград — Москва» на июнь стоят от 9 717 рублей. Чтобы доехать до Калининграда на поезде, понадобится шенгенская виза, УПД-ЖД вместе с распечаткой электронной анкеты или вид на жительство в Литве. Билет на этот маршрут можно купить только в кассе.

Где остановиться с собакой?

В самом Калининграде с собакой можно остановиться в одном из отелей с оценкой 5,0 на Яндекс Путешествиях — это Vanva Apartments с классическими интерьерами по цене от 3 925 рублей за ночь и четырехзвездочная Усадьба с бассейном по цене от 6 700 рублей в сутки.

Ближе к Куршской косе в Балтийске есть дог-френдли отель в виде замка, Волна — оценка 4,6 на Яндекс Путешествиях, стоимость стартует от 3 500 рублей в сутки. Также можно выбрать Викингуд с панорамными окнами — оценка 4,3 на Яндекс Путешествиях, цена начинается от 15 000 рублей за ночь в домике.

Фото: Спартак Лазарев / фотохостинг rtraveler.ru

3 Алтай

Леса Алтайского края — идеальное место для походов, в которые можно брать с собой питомцев. Такое путешествие требует более основательной подготовки, но если все сделать правильно, впечатления от него останутся незабываемыми — в том числе и у вашего питомца. Развлечений в походе обычно предостаточно и для хозяина, и для его собаки.

На Алтае можно проложить пеший маршрут до таких достопримечательностей, как Телецкое озеро, Каменные грибы, Долина семи озер и многих других. Все эти знаменитые локации можно без проблем посетить с питомцем. В лесах он сможет порезвиться, вдоволь наиграться, открыть для себя новые запахи. Также в естественных условиях можно будет потренировать инстинкты собаки — например, спрятать в листьях или стволе дерева лакомство, чтобы собака нашла его.

Как добраться?

Стоимость перелета «Москва — Горно-Алтайск — Москва» в июне начинается от 21 621 рублей.

Где остановиться с собакой

Самый бюджетный вариант — Кедровый Дом Кочиевских: оценка 4,8 на Яндекс Путешествиях, цена начинается от 2 000 рублей за ночь. Номер комфортнее и дороже можно снять в четырехзвездочной гостинице Алтай: оценка 4,7 на Яндекс Путешествиях, стоимость стартует от 5 340 рублей в сутки. Также есть отель с говорящим дог-френдли названием Рыжий пес: оценка 4,4 на Яндекс Путешествиях, цена — от 2 490 рублей за ночь.

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Фото: Анастасия Куренкова / фотохостинг rtraveler.ru

4 Байкал

В отличие от Алтая, на Байкале путешествие предполагает скорее стоянку, чем поход, поэтому для отдыха с собакой отлично подойдут загородные отели с большой территорией или кемпинги на острове Ольхон. Местные отели и гостевые дома предлагают размещение с животными, а на острове Ольхон есть даже специальные маршруты для прохождения с собакой.

Активности на свежем воздухе положительно скажутся на здоровье и настроении питомца. Байкальские пейзажи также отлично подойдут для креативной фотосессии с любимым хвостиком.

Как добраться?

Билет на самолет «Москва — Иркутск — Москва» на июнь стоит от 13 761 рубля, а билет на аналогичный поезд обойдется минимум в 19 516 рублей.

Где остановиться с собакой?

Прямо на озере Байкал можно остановиться в стильной четырехзвездочной гостинице Никола: оценка 4,8 на Яндекс Путешествиях, цена — от 5 850 рублей за ночь. Бюджетный вариант — отель Маяк с оценкой 4,7 на Яндекс Путешествиях по цене от 2 490 рублей в сутки. На острове Ольхон можно остановиться в одном из деревянных домиков гостиницы Лада: оценка 4,8 на Яндекс Путешествиях, цена стартует от 4 640 рублей. Также есть люксовый вариант — Вилла Малина с оценкой 4,7 на Яндекс Путешествиях по цене от 18 590 рублей в сутки.

Фото: Алексей Юницын / фотохостинг rtraveler.ru

5 Карелия

Карелия — это не просто огромный природный заповедник, а настоящая страна озёр. Здесь можно отдохнуть с собакой на диком пляже и остановиться на турбазе — на них к питомцам относятся вполне лояльно. И это неудивительно, ведь Карелия — место притяжения охотников и рыболовов, которых часто сопровождают охотничьи собаки. Также путешественники могут забраться в леса региона подальше и посетить исторический город Сортавала, который раньше принадлежал Швеции.

Как добраться?

Стоимость перелета «Москва — Петрозаводск — Москва» в июне стартует от 17 671 рубля. Цена билета на такой же поезд начинается от 5 115 рублей.

Где остановиться с собакой?

В районе Петрозаводска можно остановиться в СПА-отеле Карелия с оценкой 5,0 на Яндекс Путешествиях по цене от 3 010 рублей в сутки. Переночевать и покататься на упряжке с хаски можно в Husky Moa: оценка 4,8 на Яндекс Путешествиях, цена — от 2 400 рублей за ночь. В районе Сортавалы можно снять один из коттеджей в комплексе Раута: оценка 5,0 на Яндекс Путешествиях, цена за домик — от 12 075 рублей. Также в городе есть стальная турбаза Черные камни с высшей оценкой на Яндекс Путешествиях по цене от 6 700 рублей за ночь.

Фото: Лана Полякова / фотохостинг rtraveler.ru

6. Башкирия

Эту республику часто называют второй Швейцарией — и неспроста. Башкирия — это древние горы, пещеры, водопады и озёра, которые расположились вдоль Южного Урала — горного хребта, разделяющего Россию на Европу и Азию. По таким живописным местам обязательно стоит отправиться в турпоход. Помните, что лучше всего совершать такие вылазки в сопровождении инструкторов, которые не будут против взять вас с питомцем. В республике также много туристических комплексов, где вас и вашего любимца встретят одинаково гостеприимно.

Как добраться?

Билет на самолет «Москва — Уфа — Москва» в июне стоит от 5 963 рублей, а цены на аналогичный поезд начинаются от 5 562 рублей.

Где остановиться с собакой?

Пользователи Яндекс Путешествий ставят оценку 5 всем трем дог-френдли гостиницам из нашей подборки: это Nesterov Plaza по цене от 5 550 рублей за ночь, Посадская по цене от 2 700 рублей в сутки и Ясная Поляна, по цене от 2 300 рублей за ночь.

Фото: Елена / фотохостинг rtraveler.ru

7 Краснодарский край

Если вы не представляете себе отдых без моря, то побережье Краснодарского края идеально подойдет для путешествия с собакой. Там расположено большое количество красивых диких пляжей, где можно купаться и отдыхать со своим питомцем — например, пляж в Сосновке, Малый Утриш или Бугазская коса в Благовещенске. На общественные пляжи с собаками ходить нельзя, а убирать за животным важно даже в дикой зоне отдыха.

Также с собакой можно посетить Цемесскую рощу в Новороссийске, парк Ривьера, Комсомольский сквер и парк имени Фрунзе в Сочи. На курорте Роза Хутор можно подняться в горы на подъемниках с собаками небольших пород. А на всем побережье множество кафе, ресторанов, отелей и гостевых домов, куда спокойно пускают с домашними животными.

Как добраться?

Самолетом из Москвы можно добраться только до Сочи — билет туда и обратно в июне будет стоить от 9 025 рублей. Поездом можно доехать до Анапы или Новороссийска — стоимость билетов на поезд до этих городов и обратно начинается от 8 120 рублей.

Где остановиться?

В Сочи с питомцем можно остановиться в Five-story (оценка 5,0 на Яндекс Путешествиях, цена — от 4 875 рублей за ночь) или в Cosmos Sochi (оценка 4,9 на Яндекс Путешествиях, цена стартует от 9 500 рублей). В районе Анапы есть две гостиницы с оценкой 5 на Яндекс Путешествиях это Villaggio по цене от 7 200 рублей за номер и Даль Мар по цене от 8 000 рублей за ночь. В районе Новороссийска гостей с животными ждут в отеле Фрегат (оценка 5,0 на Яндекс Путешествиях, цена — от 3 430 рублей) и Durso Tower (оценка 5,0 на Яндекс Путешествиях, цена — от 7 330 рублей).

Фото: Данила Богданов / фотохостинг rtraveler.ru