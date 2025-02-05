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Треть россиян заявила о желании путешествовать без семей

Треть россиян заявила о желании путешествовать без семей

Такой подход позволяет избегать ссор по самым разным причинам.

Россияне стали избегать путешествий с семьями, чтобы не портить отношения с близкими — об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет». Вот как распределились предпочтения респондентов:

  1. Путешествия с родителями, детьми или второй половинкой — 38% опрошенных;
  2. Путешествия без родственников — 32%;
  3. Одиночные поездки — 20%.

А вот причины, по которым россияне стараются не брать с собой в путешествие близких:

  1. Разногласия в выборе досуга и маршрутов — 34%;
  2. Усталость и эмоциональное напряжение — 22%;
  3. Споры по поводу местной кухни — 14%;
  4. Финансовые конфликты — 12%.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (в сумме — 27%) хотели был отправиться в романтическое путешествие с любимыми по родной стране — об этом говорят данные исследования сервиса путешествий «Туту». 

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