Треть россиян заявила о желании путешествовать без семей

Такой подход позволяет избегать ссор по самым разным причинам.

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Россияне стали избегать путешествий с семьями, чтобы не портить отношения с близкими — об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет». Вот как распределились предпочтения респондентов:

Путешествия с родителями, детьми или второй половинкой — 38% опрошенных; Путешествия без родственников — 32%; Одиночные поездки — 20%.

А вот причины, по которым россияне стараются не брать с собой в путешествие близких:

Разногласия в выборе досуга и маршрутов — 34%; Усталость и эмоциональное напряжение — 22%; Споры по поводу местной кухни — 14%; Финансовые конфликты — 12%.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (в сумме — 27%) хотели был отправиться в романтическое путешествие с любимыми по родной стране — об этом говорят данные исследования сервиса путешествий «Туту».