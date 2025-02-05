Треть россиян заявила о желании путешествовать без семей

Такой подход позволяет избегать ссор по самым разным причинам.
Россияне стали избегать путешествий с семьями, чтобы не портить отношения с близкими — об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет». Вот как распределились предпочтения респондентов:
- Путешествия с родителями, детьми или второй половинкой — 38% опрошенных;
- Путешествия без родственников — 32%;
- Одиночные поездки — 20%.
А вот причины, по которым россияне стараются не брать с собой в путешествие близких:
- Разногласия в выборе досуга и маршрутов — 34%;
- Усталость и эмоциональное напряжение — 22%;
- Споры по поводу местной кухни — 14%;
- Финансовые конфликты — 12%.
Ранее сообщалось, что большинство россиян (в сумме — 27%) хотели был отправиться в романтическое путешествие с любимыми по родной стране — об этом говорят данные исследования сервиса путешествий «Туту».
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