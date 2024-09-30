Три главных города России для спонтанных путешествий

Судя анализу бронирований жилья, большинство россиян предпочитают этой осенью в последний момент уезжать в Сочи.

Сочи, Москва и Санкт-Петербург – вот три самых популярных города России для спонтанных путешествий в сентябре, гласят данные анализа сервиса бронирований отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Изучив количество бронирований жилья, которые были совершены за 1-2 дня до начала поездки, аналитики пришли к выводу, что 11% спонтанных бронирований приходится именно на Сочи. За этим популярным курортом в Краснодарском крае плотно следуют Москва (9%) и Санкт-Петербург (6%).

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В среднем россияне отправлялись в этом месяце в Сочи на 4 дня и платили за ночь в месте размещения 3802 рубля. В столице ночь обошлась им чуть дороже — в 4088 рублей — а провели они в Москве в среднем 2 дня. В Санкт-Петербург же спонтанные путешественники отправлялись в общей сложности на 3 ночи, оставляя в отеле или съемной квартире по 3559 рублей за ночь.

В список других топовых городов России для путешествий, спланированных в последний момент, также вошли Анапа, Геленджик, Ялта и Краснодар.