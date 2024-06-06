Три новых гостиничных комплекса в Анапе обойдутся в 38 миллиардов рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума были заключены важные соглашения, направленные на улучшение инфраструктуры Анапы. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и мэр города Василий Швец подписали документы, предусматривающие строительство трех новейших гостиничных комплексов, соответствующих высоким стандартам - четырем и пяти звездам.
Объем инвестиций в проект оценивается в свыше 38 миллиардов рублей.
Василий Швец, глава города, выступив на ПМЭФ, выразил уверенность в том, что новые проекты станут ключевым элементом для дальнейшего развития Анапы.
Компания «Специализированный застройщик „Гражданстрой Анапа“ намерена инвестировать примерно 21 миллиард рублей в разработку гостиничного комплекса, который будет включать в себя более чем 2500 номеров.
В рамках проекта – обустройство на первых этажах зданий различных услуг для посетителей, в их числе — бары, рестораны, медицинские и спа-центры.
Помимо этого, намечается строительство открытых бассейнов, общая площадь которых составит около 3000 квадратных метров. Стройку обещают закончить в течение следующих трех лет. Как уверяют авторы проекта, гостиничный комплекс предоставит рабочие места для тысячи человек.
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