Три самых популярных региона у российских туристов. Попробуете угадать?

В июле отдыхающие массово устремились на Кубань, в Абхазию и в Крым.

Кубань, Абхазия и Крым стали самыми популярными регионами у российских туристов в июле 2023 года — об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По объему забронированных туров на первом месте — Краснодарский край, далее — Абхазия, мы ее относим к зоне внутреннего туризма, и третье — Крым, несмотря на некоторое снижение по сравнению с прошлым годом», — сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

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По данным Ассоциации, в июле на Краснодарский край приходится 40% бронирований, на Абхазию — 10-15%, а на Крым — 5-7%. Ромашкин также отметил, что спрос на отдых в Сочи практически не изменился по сравнению с прошлым годом, а вот Анапа стала на 10-15% популярнее.

«Возможно, Анапа лучше продается, поскольку до нее ближе ехать. Мы видим, что тренд последних лет — прибытие на личном автотранспорте, для Анапы это особенно актуально, поскольку аэропорт закрыт, а спрос на поезда превышает предложение», — пояснил Ромашкин.

По словам вице-президента АТОР, Анапа стала своеобразной «перехватывающей туристической парковкой», перетягивающей к себе туристов из Крыма, Геленджика и Сочи.

Ранее сообщалось, что Минтуризма Дагестана разработало специальную памятку с нормами поведения для туристов — часть рекомендаций в ней связана с одеждой.