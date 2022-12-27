Тула: гид по праздникам. 7 увлекательных дел, которые непременно нужно сделать, если окажетесь в этом городе

Уютная и праздничная Тула, как ни один другой город, подходит для увлекательного путешествия. Рассказываем, наш план из специально отобранных 7 пунктов: чем заняться в Туле на каникулах.

1. Покататься на травмае

Региональный фонд «Агентство развития туризма Тульской области»/Туристический портал VisitTula

Падают снежинки, мороз рисует на стекле узоры, вы пересекаете центр города, глядя в окно трамвая. Украшенные гирляндами витрины магазинов, укромные переулки, спешащие по своим новогодним делами пешеходы. Трамвай, как вид транспорта, остался далеко не во всех городах, ну, а в Туле, если вы хотите зарядится особым настроение, это, пожалуй, один из самых лучших способов. И главное, всегда есть возможность выйти на улочке, которая понравилась, забежать в уютную кофейню и глядеть уже с другой стороны через окно: как по улице неторопливо проезжает ярко-красный трамвай.

С 29 декабря по городскому маршруту №13 будет курсировать новогодний, празднично украшенный трамвай: внутри пассажиры смогут послушать аудиоспектакль о новогодних традициях в России и Туле.

2. Сделать фото на Казанской набережной

Фото: Региональный фонд «Агентство развития туризма Тульской области»/Туристический портал VisitTula

Невероятно фотогеничная Казанская набережная: покрытая льдом водная гладь, снежинки на фоне неба и старинных башен: здесь куда не погляди – готовая локация, хит для соцсетей. Аккуратные мостики, качели с живописным видом, а к вечеру повсюду загораются новогодние огоньки — даже если вы уже гуляли по набережной днем, вечером стоит отдельно сюда приехать, чтобы полюбоваться на праздничную подсветку.

3. Посмотреть старинное оружие

Фото: Региональный фонд «Агентство развития туризма Тульской области»/Туристический портал VisitTula

Офицерские шпаги XVIII века, тесаки пехотинцев, алебарды, малайские кинжалы, кавказские «камы» и турецкие ятаганы. А еще – фитильные и кремневые пистолеты и ружья, коллекция наградных медалей и множество старинных документов (от фронтовых писем до конструкторских чертежей). В Тульский государственный музей оружия хорошо забежать погреться от мороза — поглядеть на множество экспонатов, ну и с головой погрузиться в историю.

4. Разглядывать подлинники Айвазовского и Малевича

Фото: Региональный фонд «Агентство развития туризма Тульской области»/Туристический портал VisitTula

Эрмитаж, Третьяковская галерея – любителям искусства в Туле тоже, безусловно, есть что посмотреть: местный музей, один из крупнейших в России. В Тульском музее изобразительных искусств можно часами бродить по залам рассматривая подлинники Айвазовского, Малевича, Куинджи, Шишкина, Репина или Серова.

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5. Кататься на коньках

Губернский каток открывается шестой год подряд на площади Ленина: тут есть бесплатный прокат и теплая раздевалка.

Другое место, где можно отлично покататься – в самом «зеленом» месте Тулы, в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова. Зимой тут заливают огромный (7500 квадратных метров!) каток. В парке можно не просто кататься по кругу, но и мчать по ледяным аллеям среди заснеженных деревьев и фонарей. Захочется погреться — зайдите «Тульскую чайную» (помимо чая — блины с десятком видов начинок). Ну, а еще в парке есть аттракционы и 40-метровое колесо обозрение.

6. Бродить по Тульскому кремлю

Фото: Региональный фонд «Агентство развития туризма Тульской области»/Туристический портал VisitTula

Оказавшись в Туле, конечно, нельзя обойти вниманием Кремль: старинную каменную крепость и уникальный памятник архитектуры XVI века. Здесь торговые ряды с сувенирами (от самоваров до пряников), 9 эффектных башен, археологическое окно, осадные дворы и Свято-Успенский собор Тульского кремля.

7. Участовать в мероприятиях

До 15 января в Туле проходит фестиваль «Лёвшинский обед», названный в честь Василия Лёвшина, кулинара и создателя монументального труда по истории русской кухни (1816 год). В разных ресторанах города можно пробовать блюда, созданные по старинным русским рецептам. К примеру, в пекарне «Традиция» закажите калач с творожным сыром и овощами, а еще калитку с брусникой (запивать нужно чаем из самовара). Стоит заглянуть и в ресторан Saldens Porterhouse, один из самых популярных в городе, тут, специально для «Лёвшинского обеда» готовят вкуснейшую ромовую бабу с сырным кремом. Подробнее про адреса заведений и блюда – тут.

Региональный фонд «Агентство развития туризма Тульской области»/Туристический портал VisitTula

Еще один способ отлично провести время в Туле – отправиться на выставку «Нереальная Тула» в творческом индустриальном кластере Октава. Выставка отправит вас в захватывающее метафорическое путешествие по пяти городам Тульской области во время которого вы изучите их культурную идентичность. К примеру, Тула – это знакомство с местными художниками. Венев – история Петра Ильича Чайковского и мецената Надежды Филаретовны фон Мекк. Одоев расскажет про филимоновскую игрушку, Крапивна закрутит вас в костюмированном шествии «Хождение за…», ну а а Белев поведает, как жили «Старосветские помещики». Выставка продлится до 23 февраля.

Интересных вам праздников!

Фото: Региональный фонд «Агентство развития туризма Тульской области»/Туристический портал VisitTula