Тур не туда: гора Синай в Египте может оказаться фальшивкой

Туристов десятки лет водили на культовое для христиан место. Но исследователи поставили под сомнение подлинность туристического объекта.

Знаменитая гора Синай — знаковая библейская достопримечательность — может оказаться совсем в другом месте, чем предполагалось с древности, считает исследователь священных текстов Джоэль Ричардсон.

Согласно Библии, именно на этой горе Моисей встретился с Богом и получил от него Десять заповедей. Традиционно считается, что упомянутое в Библии место находится именно на Синайском полуострове в Египте – это доказывает и нахождение у северного подножия горы монастыря Святой Екатерины, построенного в VI веке нашей эры. С давних времен это место называли Джебель-Муса, или «Гора Моисея». Именно с этим регионом ассоциируют библейское описание путешествия израильтян; а исследования ранних историков христианства и византийских монахов указывают именно на эту точку на карте как место встречи Моисея с Богом.

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Но Ричардсон настаивает, что настоящая «гора Синай» находится на сотни километров дальше, и всё это время туристов и паломников водили не туда.

По мнению исследователя, гора Джабаль-эль-Лауз в Саудовской Аравии больше подходит на роль библейской достопримечательности. Ричардсон нашёл уже несколько подтверждений своей гипотезе: во-первых, на горе ранее обнаружили 12 каменных столбов. Это может быть связано с библейской легендой о том, что Моисей воздвиг ровно столько же столбов в честь двенадцати колен Израилевых (племен потомков двенадцати сыновей Иакова).

На горе также ранее находили древние петроглифы с изображением домашнего скота, что тоже может быть связано с легендами о моменте ожидания израильтянами Моисея во время его нахождения на горе.

Вид с горы Синай в Египте Фото: Flickr

Во-вторых, с визуальной точки зрения, Ричардсону кажется, что сама двухъярусная структура 2400-метровой вершины напоминает легенду о том, как Моисей в одиночку поднимался на гору, в то время как остальные ожидали его внизу – возможно, как раз на плато Джабаль-эль-Лауз, над которым возвышается крупная вершина. Рядом с горой располагается высохшее русло реки, которая упоминается в Священном Писании, а вблизи можно увидеть массивную «расколотую» скалу. Именно её, согласно библейской истории, Моисей расколол, чтобы извлечь воду, считает исследователь.

Важно отметить, что выводы Ричардсона, скорее всего, не всем придутся по душе. Многие десятилетие гора Синай в Египте пользуется большим спросом среди туристов, которые ежедневно отправляются на 2285-метровую возвышенность, чтобы встретить рассвет и прикоснуться к святыне.