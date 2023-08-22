Турция стала самой популярной страной для стоповеров в 2023 году

Российские туристы в 2023 году совершили почти на 70% больше поездок за границу с длительными остановками с туристическими целями в транзитном пункте.

Короткие – от неполного часа до суток – транзитные остановки между перелетами во время путешествий называются лейовер (от англ. layover). Это часть составных маршрутов по очень многим направлениям.

Но если ждать вылета в транзитном городе придется больше суток, такую остановку называют стоповер (от англ. stopover). На это время некоторые авиакомпании предлагают клиентам отдых в гостиницах с трансфером до них, скидки на экскурсии и полноценные туры с развлечениями, питанием и ночевкой в отеле.

«В этом году россияне совершили на 67% больше поездок за границу со стоповерами, чем за аналогичный период в прошлом году. По сравнению с 2021 годом число таких поездок выросло более чем вдвое. По данным сервиса бронирования МТС Travel, средняя длительность стоповера в январе-июле этого года составила почти двое суток (41 час)», – сообщает пресс-служба сервиса.

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По данным сервиса, каждый четвертый стоповер был сделан в Турции – эта страна стала самым популярным направлением для длительных остановок. Среди стран, в которые путешественники чаще всего отправлялись из Турции – Италия, Испания и Франция.

На втором месте по российским стоповерам оказались Арабские Эмираты – страна поднялась с третьей строчки прошлогоднего рейтинга. В ОАЭ чаще всего останавливались по пути на Мальдивы, Шри-Ланку и в Таиланд. Тройку лидеров замыкает Белоруссия, откуда туристы чаще всего едут в Грузию.

В исследовании учитывались поездки за границу с посещением двух и более стран. В качестве стоповеров рассмотрены первые страны пребывания после вылета из России при условии, что путешественник находился там не менее 12 и не более 72 часов.