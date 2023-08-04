Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов

Внутренние направления оказались самыми дешевыми.

Турция летом 2023 года впервые вошла в пятерку самых дорогих направлений для российских туристов. Россия при этом оказалась наиболее дешевым направлением, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Турция вошла в пятерку самых дорогих в среднем направлений. Такого не было за всю историю туризма, это направление всегда считалось массовым и доступным», – Майя Ломидзе.

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Она отметила, что самое дорогое направление этим летом – Мальдивы, где стоимость поездки на 10 дней составила в среднем 390 тысяч рублей на двоих. Второе место заняла Куба со средним чеком 238 тысяч на двоих на аналогичных условиях. На третьем месте оказалась Шри-Ланка (213 тысяч), за ней Турция (183-185 тысяч).

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По словам Ломидзе, самое дешевое направление для путешествий этим летом – Россия. Средний чек составляет 80-85 тысяч рублей на двоих с перелетом.

«По сравнению с летом 2022 года повышение цен составляет 15% на всех направлениях. В России эта динамика даже чуть меньше, чем на зарубежных направлениях. Объясняется это отнюдь не гуманизмом наших курортов или конъюнктурой спроса, а тем, что рубль стал слабее по отношению к доллару и евро», – отметила Ломидзе.

Она добавила, что рост цен не отпугнул российских туристов, поэтому увеличение турпотока наблюдается почти на всех направлениях.