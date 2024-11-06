Турецкая авиакомпания сделала уморительную рекламу с котами, но к ней есть вопросы

История двух котов-путешественников, самостоятельно отправившихся в Стамбул на самолёте, привлекла внимание в соцсетях.

Кот Майкл и его друг отправились в столицу Турции на день рождения к своему кузену – так начинается реклама компании Turkish Airlines, призванная напомнить потенциальным клиентам о высоком уровне обслуживания пассажиров с питомцами.

В видеоролике можно увидеть, как пушистые любители приключений наслаждаются вкусной едой и качественным сервисом в самолёте, а затем пускаются исследовать Стамбул – негласную столицу котов всех пород и вероисповеданий — и, конечно же, находят приключения себе на хвост.

В рекламе напомнили, что всем желающим отправиться на отдых с питомцами следует лишь забронировать места для своего любимца на рейс, а потом предъявить его паспорт и другие документы на специальной стойке регистрации для животных в аэропорту.

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Кот в рекламе Turkish Airlines

Несмотря на большое количество просмотров и восторженных отзывов, некоторых пользователей реклама больше удивила, чем порадовала. Многие хозяева питомцев вспомнили о неприятностях, которые турецкий перевозчик доставил им в прошлом: например, не позволил лететь с собакой в бизнес-классе, запретил расстегивать молнии переносок, чтобы животные могли лучше дышать. Некоторые пассажиры напомнили, что зарегистрировать животных на полёт авиакомпании можно лишь после бронирования рейса, но в случае, если лимит на перевозку животных к этому моменту будет исчерпан, то подобное разрешение получить не удастся.

В нашей редакции тоже вспомнили случай в прошлом году, когда россиянка, следовавшая Turkish Airlines из Стамбула в Санкт-Петербург вместе с собакой, была вынуждена почти два часа искать своего питомца ночью в полях возле Пулково. Предположительно, переноска с животным сломалась при выгрузке собаки в Санкт-Петербурге, а сотрудникам аэропорта уследить за животным не удалось. К счастью собачку удалось найти, но ошарашенная туристка ожидаемо подала жалобу и на аэропорт, и на авиакомпанию – за перевозку собаки девушка заплатила около 50,000 рублей.