Турист на Сахалине хотел сделать «незабываемые фото» на пароме и выпал за борт

24-летнего мужчину подняли из воды через полчаса с признаками переохлаждения.

Пассажир дизельэлектрохода «Сахалин-8» упал за борт в попытках сделать селфи, поделились в пресс-службе Транспортной полиции Дальнего Востока.

Турист следовал на пароме из Холмска в Сахалинской области в посёлок Ванино в Хабаровском крае. По словам 24-летнего пассажира, он «любовался красотами моря» и решил сделать в память о переправе «незабываемые фотографии». Но помимо снимков в копилку мужчины также попала одна незабываемая история – он не смог удержать равновесие на палубе и выпал за борт.

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К счастью, его быстро заметили другие пассажиры и забили тревогу. Туристу тут же бросили спасательный круг и уже через полчаса его смогли вызволить из вод Тамарского пролива. Судя по сообщениям, мужчина в порядке, только сильно переохладился.

Нужно сказать, что путешественнику сильно повезло: несколько лет назад на Алтае погиб турист, пытаясь сделать селфи у горной реки Катунь – он упал с камней в воду и его унесло течением.