авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Очень жаркий август: Объявлены победители!
Очень жаркий август: Объявлены победители!

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Очень жаркий август: Объявлены победители!
Очень жаркий август: Объявлены победители!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Турист напечатал на принтере российский паспорт: его задержали в аэропорту

Фото: Unsplash

Мужчина пытался улететь в Ереван.

В минском аэропорту задержали туриста с поддельным российским паспортом. Он собирался улететь в Ереван, рассказали в Погранслужбе Белоруссии.

Мужчина купил билеты в столицу Армении и пытался вылететь туда из Минска. Однако его паспорт показался пограничникам подозрительным: присмотревшись, они поняли, что документ полностью напечатан на обычном принтере. 

При обыске нарушителя сотрудники нашли в его сумке паспорт гражданина Казахстана. Оказалось, что мужчине был запрещен въезд в Армению, и он хотел обойти ограничения с помощью фейкового документа.

Теперь незадачливый турист находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит штраф, депортация и, возможно, ограничение свободы на срок до двух лет.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023