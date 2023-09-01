Турист напечатал на принтере российский паспорт: его задержали в аэропорту

Мужчина пытался улететь в Ереван.
В минском аэропорту задержали туриста с поддельным российским паспортом. Он собирался улететь в Ереван, рассказали в Погранслужбе Белоруссии.
Мужчина купил билеты в столицу Армении и пытался вылететь туда из Минска. Однако его паспорт показался пограничникам подозрительным: присмотревшись, они поняли, что документ полностью напечатан на обычном принтере.
При обыске нарушителя сотрудники нашли в его сумке паспорт гражданина Казахстана. Оказалось, что мужчине был запрещен въезд в Армению, и он хотел обойти ограничения с помощью фейкового документа.
Теперь незадачливый турист находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит штраф, депортация и, возможно, ограничение свободы на срок до двух лет.
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