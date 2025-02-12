Турист нашел в своем номере отеля спящего тюленя

Он попросил персонал вынести животное.

В Нидерландах постоялец отеля неожиданно нашел в своем номере спящего длинномордого тюленя. Он обратился к персоналу и попросил вынести животное, сообщает People.

Тюлень залез в комнату туриста на первом этаже и уснул на полу рядом с кроватью. Постоялец заметил животное, когда возвращался с пляжа — он увидел незваного гостя через окно и сразу сообщил персоналу. Администратор вызвал на место специалистов по морским животным.

Прибывшие ветеринары аккуратно вынесли тюленя из номера. Они рассказали, что животное в полном порядке, хоть и «ворчало», что его сон потревожили. Также специалисты похвалили постояльца за то, что он не стал трогать тюленя — морское животное могло проявить агрессию и укусить.

Скорее всего, тюлень пробрался в комнату через незакрытую дверь на пляж. Как пояснили ветеринары, длинномордые тюлени обожают спать и могут делать это где угодно, даже посередине дороги.

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