Турист погиб на Байкале, пытаясь сделать эффектное фото

Трагедия произошла во время фотосессии на Олхинском плато.

Турист сорвался со скалы в районе Байкала в попытке перепрыгнуть расщелину. Из-за подтаявшего снега поверхность скалы была скользкой. В результате молодой человек потерял равновесие и упал с 30-метровой высоты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области. Он не выжил. Путешественнику был 21 год.

Гибель туриста произошла на скальнике Витязь на Олхинском плато в Иркутской области. В этот момент группа из двух парней и девушки забрались на живописную скалу ради фотосессии. К сожалению, подобные трагедии среди туристов, желающих сделать эффектные снимки, не редкость. В отряде экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области напомнили, что в межсезонье Олхинское плато остаётся объектом повышенной опасности.

«Снег подтаивает и покрывает скалы ледяной коркой, что делает их крайне опасными для передвижения. К сожалению, многие туристы пренебрегают элементарными правилами безопасности, что приводит к трагическим последствиям», – отметил начальник отряда Тимофей Развозжаев.

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Олхинское плато вблизи озера Байкал знаменито своими красочными геологическими образованиями: скалами-останцами. Спасательные службы напоминают, что готовиться к осмотру природных достопримечательностей стоит заранее – использовать специальное снаряжение, экипировку, продумывать маршруты и, главное, избегать необдуманных действий.