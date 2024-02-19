Турист погиб при попытке забраться на вулкан в Индонезии

Причина смерти – истощение.

Турист из Польши пытался совершить восхождение на вулкан в Индонезии и умер по дороге. Причиной стало истощение организма, пишет портал Kompas.com.

53-летний мужчина руководил туристическим агентством на Бали. Он приехал в природный парк на острове Ява с небольшой группой из водителя и двух клиентов. Утром 15 февраля путешественники отправились на действующий вулкан.

Но в пути мужчина не рассчитал свои силы: он упал и умер. В полиции причиной случившегося назвали истощение и имевшееся у поляка заболевание. О судьбе спутников путешественника там не сообщили.

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