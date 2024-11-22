Турист пропал в Проклятых горах Албании

Его поиски длятся второй месяц.

Турист из Австралии поехал в Алабанские Альпы, прозванные Проклятыми горами, и пропал без вести. Его не могут найти больше месяца, передает канал 7news.

Албанские Альпы, или Проклятые горы, — это горный массив на Балканском полуострове, на границе Албании, Черногории и Сербии (Косово). Высочайшая вершина — гора Езерца (2692 м). Легенда гласит, что такое название горы получили за то, что их вершины похожи на клыки диких животных, и в этих местах часто погибали люди.

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В октябре 28-летний Кэмерон Твисс отправился в горный поход в национальном парке Вальбона на севере Албании. В последний раз его видели на пешеходной тропе Тет — с тех пор от мужчины не было вестей. Родные надеются, что он жив, хотя шансов на это уже почти нет.

Паспорт и вещи Твисса нашли в общежитии, где он ночевал перед походом. Сейчас в поисках мужчины участвуют спасатели и брат туриста, прилетевший из Австралии. Специалисты отмечают, что путешественнику следовало отправиться вместе с гидом — но Кэмерон захотел пройти 17-километровый маршрут в одиночку и, видимо, не рассчитал силы. А Проклятые горы ошибок не прощают.