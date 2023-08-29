Турист сорвался с высоты 5000 метров при восхождении на Эльбрус

Мужчина получил смертельные травмы.
Российский турист погиб при восхождении на Эльбрус. Мужчина сорвался с высоты 5000 метров, рассказали в Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
Как сообщили в МЧС, турист из Краснодара взбирался на гору в составе группы из 14 человек. В какой-то момент мужчина упал вниз и получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.
Обстоятельства гибели туриста выясняют сотрудники Следственного комитета. По одной из версий, причиной трагедии стали сложные погодные условия на Эльбрусе.
На Камчатке турист на мотоцикле сорвался со скалы и погиб
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