Турист сорвался со скалы в Геленджике

Перед падением мужчина пытался зацепиться за гнилую корягу.

Турист оказался в больнице после похода в районе Архипо-Осиповки (Геленджик). Спасатели приехали туда, когда узнали о случившемся от свидетелей. Оказалось, что мужчина упал со скалы и сильно ударился. По некоторым данным, перед падением он пытался зацепиться за гнилую корягу.

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Первыми на помощь к туристу, получившему травмы головы и спины, подоспели сотрудники кемпинга «Енот». Хотя травмы были тяжелыми, пострадавший находился в сознании, но ничего не мог объяснить. Сам он не помнил, как упал. Ему оказали необходимую помощь и передали врачам.

Ранее сообщалось, что в Адыгее спасатели с высоты в 2,5 тысячи метров на вертолете эвакуировали туриста, упавшего в трещину Большого Фиштинского ледника.