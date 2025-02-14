Туристам в Китае выдают экзоскелеты для покорения священной горы

Устройство помогает пожилым путешественникам преодолеть подъем.

Посетители священной горы Тай или Тайшань (1545 метров в высоту) в провинции Шаньдун получили подспорье в покорении вершины.

В Taishan Cultural Tourism Group предоставили туристам возможность брать в аренду экзоскелеты на базе искусственного интеллекта, которые анализируют движения ног владельца и снижают нагрузку на них благодаря установленным датчикам. Устройство, которое пока что находится на стадии испытаний, выглядит как набедренная повязка и весит около 1,8 кг.

Сообщается, что экзоскелеты могут работать без подзарядки на протяжении 14 километров (или 5 часов) – для однодневного путешествия и подъёма на гору этого времени, кажется, вполне должно хватить.

Реклама

Особенно экзоскелеты пришлись по душе пожилым путешественникам, для которых покорение одной из пяти священных вершин Китая с возрастом становится затруднительным. Одной из достопримечательностей горы является лестница с выдолбленными ступенями – на всей протяженности горы их насчитывается более 7 тысяч.

Кстати, в России применение экзоскелетов уже давно набирает свои обороты – особенно в промышленности и медицинской сфере. Об этом редакция Russian Traveler ранее рассказывала в своём эксклюзивном материале.