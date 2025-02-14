авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Туристам в Китае выдают экзоскелеты для покорения священной горы

Туристам в Китае выдают экзоскелеты для покорения священной горы

Устройство помогает пожилым путешественникам преодолеть подъем.

Посетители священной горы Тай или Тайшань (1545 метров в высоту) в провинции Шаньдун получили подспорье в покорении вершины. 

В Taishan Cultural Tourism Group предоставили туристам возможность брать в аренду экзоскелеты на базе искусственного интеллекта, которые анализируют движения ног владельца и снижают нагрузку на них благодаря установленным датчикам. Устройство, которое пока что находится на стадии испытаний, выглядит как набедренная повязка и весит около 1,8 кг.    

Сообщается, что экзоскелеты могут работать без подзарядки на протяжении 14 километров (или 5 часов) – для однодневного путешествия и подъёма на гору этого времени, кажется, вполне должно хватить. 

Особенно экзоскелеты пришлись по душе пожилым путешественникам, для которых покорение одной из пяти священных вершин Китая с возрастом становится затруднительным. Одной из достопримечательностей горы является лестница с выдолбленными ступенями – на всей протяженности горы их насчитывается более 7 тысяч. 

Кстати, в России применение экзоскелетов уже давно набирает свои обороты – особенно в промышленности и медицинской сфере. Об этом редакция Russian Traveler ранее рассказывала в своём эксклюзивном материале.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025