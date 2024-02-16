Туристам в Таиланде компенсируют медпомощь при несчастных случаях

Максимальный размер компенсации составит 1,3 миллиона рублей.

Туристам, которые самостоятельно путешествуют в Таиланд, компенсируют затраты на медицинскую помощь при несчастных случаях в авариях и стихийных бедствиях — пострадавшим понадобится лишь написать заявление. Проект «Оказание помощи раненым и погибшим иностранным туристам» рассчитан на тех гостей Таиланда, которые приехали в королевство вне туристических групп и не имеют страховых полисов.

Как они сами, так и их представители теперь смогут рассчитывать на компенсацию средств, потраченных на лечение — ее максимальный размер составит 500 тысяч батов (около 1,3 миллионов рублей). При этом в случае, если турист получит инвалидность, размер компенсации составит 300 тысяч батов, а если он погибнет — до одного миллиона батов.

Однако в выплате откажут, если травмы и другие ранения были получены из-за рискованного поведения или невнимательности. Кроме того, в паспорте пострадавшего, претендующего на компенсацию, обязательно должна быть отметка о том, что он приехал в Таиланд с туристическими целями, однако наличие визы при этом не обязательно.

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Решать, имеет ли конкретный турист право на получение компенсации, будет комиссия из представителей Минтуризма, Центра помощи туристам и туристической полиции. Заявление на нее необходимо подать в течение 15 дней после происшествия — сделать это может как сам пострадавший, так и его родственники в аэропортах «Суварнабхуми» и «Дон Муанг», а также в провинциальных представительствах, по почте или e-mail. Рассматривать документы будут в течение 15 дней.

На финансирование проекта «Оказание помощи раненым и погибшим иностранным туристам» из бюджета Минтуризма и спорта Таиланда выделено 50 миллионов батов — эти средства предназначены для компенсации расходов туристов с января по 31 августа 2024 года, причем позже программа может быть продлена.

Ранее сообщалось, что управление по туризму Таиланда (ТАТ) предложило продлить срок безвизового пребывания для туристов из США и других стран, в частности России, до 90 дней, чтобы поднять доходы туротрасли в 2024 году.