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Туристам в Таиланде снова придётся заполнять миграционную карту

Туристам в Таиланде снова придётся заполнять миграционную карту

Это требование было упразднено в 2022 году, но теперь его вернули.

Туристам при въезде в Таиланд снова придётся заполнять миграционную карту формы TM6 – правда, теперь в электронном виде. Новое правило будет действовать с 1 мая, сообщает местное издание Bangkok Post со ссылкой на анонимного представителя министерства туризма и спорта страны. 

Министр пояснил, что мера станет альтернативой введению электронного разрешения на въезд в Таиланд (ETA) для гостей из стран, с которыми у королевства действует безвизовый режим (например, для россиян). Предполагается, что с помощью электронной миграционной карты власти смогут отслеживать туристов во время их пребывания в стране. По словам постоянного секретаря таиландского минтуризма Наттрия Тавивонг, это «повысит уверенность в безопасности» путешественников.

Миграционная карта существовала в бумажном виде до 15 июня 2022 года – её нужно было заполнить в самолете или в аэропорту перед прохождением границы. Тогда путешественники указывали в бланке сведения о рейсе, месте размещения и некоторые личные данные — профессию и даже уровень дохода. Применение документа тогда было временно приостановлено, чтобы способствовать развитию туризма.

Какие именно сведения будут запрашивать в электронном формате, пока неизвестно. На данный момент уточняется лишь, что миграционная карта будет бесплатной и обязательной для всех иностранных туристов, «прибывающих по воздуху, суше и морю». Детали обещают уточнить после совещания со служащими МИДа Таиланда, Управления по туризму и представителями сферы туризма королевства. 

Ранее в Таиланде обещали ввести туристический сбор со всех иностранных гостей размером в 300 батов (около 800-900 рублей). Предполагалось, что оплата будет происходить в процессе оформления разрешения на въезд. Однако из-за изменения планов по введению ETA для «безвизников», возможно, эту инициативу снова отложат. 

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