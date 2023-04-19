Туристический сбор в Таиланде будет включен в стоимость авиабилета

Его введут с 1 июля.

Туристический сбор, который планируется ввести с 1 июля в Таиланде, будет включен в стоимость авиабилета, сообщил глава отдела по маркетингу Тайского управления по туризму (ТАТ) в Москве Константин Кинель.

«Российские туристы не заметят этого сбора, так как он будет включен в стоимость авиабилетов», – Константин Кинель.

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Сообщается, что размер сбора составит 300 бат (около 700 рублей). Он будет направлен на развитие туристической инфраструктуры и медицинские страховки для туристов.

Кинель добавил, что все ограничения на въезд в Таиланде отменены. Туристам не нужны сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты при въезде.

«Не нужно даже заполнять миграционные карты – их заполняет на въезде иммиграционный офицер. Что касается максимального срока пребывания россиян в стране, зимой он составлял 45 дней, а с 31 марта – 30. Но это вопрос политики. Послабление планировали продлить на летний сезон, но в конце марта тайское правительство в полном составе ушло в отставку. 14 мая будут всеобщие выборы, появится новое правительство, и оно рассмотрит продление 45-дневного срока пребывания иностранных туристов», – рассказал Кинель.

На 15 апреля Россия занимала третью позицию по статистике въезда в страну после Малайзии и Китая. С 1 января по 15 апреля более 600 тысяч российских туристов посетили Таиланд.