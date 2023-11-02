Туристическое агентство предлагает денежную компенсацию, если во время вашего отпуска пойдет дождь

Сумма возврата клиенту зависит от общей стоимости отдыха.

Туристическое агентство в Швеции предлагает гарантию возврата денег, если во время вашего отпуска пойдет дождь. Агентство TUI Швеция ввела так называемую «погодную гарантию» для тех, кто обеспокоен тем, что ливень повлияет на их путешествие.

Клиенты TUI Швеция имеют возможность приобрести гарантию во время бронирования, стоимость которой варьируется в зависимости от прогноза погоды в месте расположения отеля, предоставленного Sensible Weather.

Ожидаемое количество осадков 1,5 мм в час или более, продолжающееся не менее двух часов, автоматически активирует гарантию, поэтому компенсационная выплата будет доступна в тот же день. Сумма возврата клиенту зависит от общей стоимости отдыха.

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«Мы не можем влиять на погоду, но благодаря этой погодной гарантии наши клиенты смогут весело провести отпуск, даже если идет дождь», – Томми Сербан, коммерческий директор TUI Nordic.

Он отметил, что, поскольку компенсация выплачивается мгновенно, туристы смогут потратить деньги на другие занятия, например поход по магазинам или посещение музеев. Для клиентов, бронирующих комбинированную поездку с TUI по выбранным направлениям, эта опция доступна с октября.